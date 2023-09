Settembre 29, 2023

Your browser does not support the video tag.

Leggero rallentamento per l’inflazione che, secondo le stime provvisorie dell’Istat, a settembre vede l’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività, al lordo dei tabacchi, in aumento dello 0,2% su base mensile e del 5,3% su base annua, dal +5,4% del mese precedente.