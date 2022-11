Novembre 10, 2022

Your browser does not support the video tag.

A ottobre i prezzi registrano un aumento del 12,8% in termini tendenziali rispetto all’anno scorso. Lo rileva l’Istat. A trainare la crescita i prezzi dei beni energetici (+73,2%). Anche i generi alimentari hanno subito un ulteriore progresso segnando un +13,1% rispetto all’anno scorso.