Ottobre 18, 2022

L’inflazione corre. A settembre carrello spesa a +10,9%. Lo rileva l’Istat negli ultimi dati definitivi sui prezzi al consumo del ‘carrello della spesa’. “Bisogna risalire ad agosto 1983 (quando fu pari a +11,0%) per trovare una crescita dei prezzi del ‘carrello della spesa’, su base annua, superiore a quella di settembre 2022” commenta l’istituto di statistica.