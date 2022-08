Agosto 11, 2022

La frenata dei costi dell’energia non rallenta l’inflazione: secondo l’Istat i a luglio i prezzi sono cresciuti dello 0,4% su giugno, e del 7,9% su base annua. Salgono i prezzi del cosiddetto “carrello della spesa”: +9,1%, registrando un aumento che non si osservava da settembre 1984.