Settembre 10, 2023

I salvadanai si rompono sotto il peso dell’inflazione. Aziende e famiglie cominciano a intaccare i loro risparmi per far fronte all’aumento dei prezzi: le ‘riserve’ degli italiani sono diminuite, in appena sei mesi, di oltre 71 miliardi di euro. È quanto emerge da un rapporto del Centro studi di Unimpresa.