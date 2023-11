Influenza 2023, superato il milione di contagi

Novembre 26, 2023

Aumentano i casi dell’influenza in Italia. Secondo i dati riportati dall’Iss, nella settimana dal 6 al 12 novembre, c’è stata una forte incidenza dell’influenza sugli italiani in questo inizio di stagione invernale: sono 375.000 i casi acclarati. Se si prende in considerazione invece il conteggio da inizio ottobre, arriviamo a più di un milione, ovvero circa 1.264.000 italiani colpiti dall’influenza.