Ottobre 6, 2023

Nonostante il caldo anomalo per questa stagione, l’influenza è arrivata: tra i sintomi più comuni starnuti, naso chiuso mal di gola, febbre e disturbi intestinali. Per proteggersi consigliabile il vaccino da abbinare a quello anti-Covid aggiornato alle nuove varianti.