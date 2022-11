Novembre 27, 2022

Salgono i numeri dell’influenza, con una incidenza pari a 9,5 casi per mille assistiti rispetto ai 6,9 della settimana precedente. Maggiormente colpiti i bambini al di sotto dei 5 anni in cui l’incidenza è pari a 29,6 casi per mille assistiti. E’ quanto emerge dall’ultimo bollettino dell’Istituto superiore di sanità.