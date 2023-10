Ottobre 5, 2023

Le denunce di infortunio sul lavoro con esito mortale sono state 1.208, con un decremento del 15,2% rispetto alle 1.425 del 2021, ma quelli accertati sono stati 606, in calo del 21,7% rispetto ai 774 dell’anno precedente. E’ quanto emerge dalla Relazione annuale 2022 dell’Inail presentata a Roma.