Infortuni, Lensi (UNI): “Obiettivo finale è prevenzione”

Ottobre 26, 2022

“Con la giornata di oggi si presentano le nuove norme tecniche sull’asseverazione. E’ un obiettivo importante, ci abbiamo lavorato per molti anni. L’esperienza è stata avviata nel settore delle costruzioni. Oggi il passo è molto importante, perché da una prassi di riferimento riusciamo ad avere una norma tecnica. L’anno scorso è stata emanata una nuova legge che riguarda una caratterizzazione dei sistemi degli organi paritetici in modo che anche attraverso il futuro repertorio si potranno considerare i diversi settori e sviluppare eventualmente anche altre norme tecniche nell’ambito dell’asseverazione. UNI è disposizione delle imprese, delle rappresentanze e dei lavoratori affinché si possano dare degli strumenti condivisi e utili: l’obiettivo finale per tutti è la prevenzione e far discendere il numero degli incidenti sul lavoro”.