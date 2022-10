Infortuni, Orabona (Ebiten): “MOG punto di arrivo importantissimo”

Ottobre 26, 2022

“Il ruolo dell’Ebiten è quello che qualsiasi ente bilaterale dovrebbe avere in relazione alla diffusione della cultura della sicurezza sul lavoro. I MOG sono un punto di arrivo importantissimo perché significa mettere a sistema una serie di procedure per garantire la sicurezza sia dell’azienda che dei lavoratori. Per il piccolo imprenditore non deve essere oneroso adeguarsi ai sistemi di certificazione e ai modelli organizzativi, ma devono comunque portare avanti questi modelli perché sono fondamentali per la sicurezza dei lavoratori”.