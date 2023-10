Ottobre 13, 2023

“Ci deve essere trasversalità in tutte le discipline per creare una formazione completa” che deve partire “dalla scuola dell’infanzia per inculcare nei futuri cittadini del domani la cultura della sicurezza”. Lo afferma Elvira Serafini, segretario generale Snals Confsal a valle del convegno ‘Il lavoro e la tutela della sicurezza dei lavoratori come sapere scolastico’ che si è tenuto nell’ambito della 23ma edizione del Salone Ambiente e Lavoro presso Bologna Fiera.