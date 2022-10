Infortuni, Tazza (Sistema Impresa): “MOG presidio di grande sicurezza”

Ottobre 26, 2022

“Oggi Sistema Impresa e Uni, presso l’auditorium dell’Inail, presentano due importanti norme tecniche in ambito salute e sicurezza sul lavoro. Si tratta di norme tecniche che danno linee guida per l’asseverazione da parte degli organismi paritetici dei MOG che vengono applicati e attuati in azienda. Come Sistema Impresa ci siamo impegnati molto sul sistema dei MOG, in quanto lo riteniamo essere un presidio di grande sicurezza negli ambienti di lavoro. Con i MOG nella piccola e micro impresa Sistema Impresa ritiene di creare quel clima di lavoro sicuro e sano che potrebbe nel tempo dare effetti positivi in termini di infortuni, che dovrebbero diminuire, e prevenire malattie professionali”.