Infrastructure Academy: trasformare le sfide attuali in opportunità di crescita sostenibile

4 Ottobre 2024

Digitalizzazione, innovazione e sostenibilità, questi i temi portanti dell’ultima edizione di Infrastructure Academy. L’evento, organizzato da Hilti Italia in collaborazione con l’Associazione Infrastrutture Sostenibili (AIS), si pone come un momento chiave per discutere il futuro delle infrastrutture, in cui tutti i player del settore si fermano per riflettere sul percorso intrapreso e condividere la visione del futuro. Le infrastrutture rappresentano un elemento fondamentale per garantire la crescita economica del Paese. Per questo devono essere progettate e costruite secondo direttive che si focalizzano sugli aspetti di sostenibilità, innovazione, funzionalità e sicurezza.