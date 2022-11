Novembre 30, 2022

A margine dell’Assemblea di Alis, l’associazione logistica dell’intermodalità sostenibile, Edoardo Rixi, Sottosegretario al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, parla dell’importanza degli incentivi denominati ‘Marebonus’ e ‘Ferrobonus’, per il sostegno dei quali si impegnerà in prima persona.