Agosto 1, 2022

Your browser does not support the video tag.

L’Inghilterra ha vinto la finale degli Europei femminili di calcio davanti agli 87mila di Wembley. In finale, ha battuto la Germania 2-1 dopo i supplementari con i gol di Toone (62′) e Kelly (110′). Non serve alla Germania il pareggio provvisorio di Magull (79′).