Febbraio 24, 2023

Innamòrati di Te, il progetto itinerante volto al contrasto della violenza sulle donne e più in generale della violenza di genere giunto alla sua tredicesima edizione, sbarca per la prima volta a Mortara, in provincia di Pavia. Presente all’evento anche Valentina Picca Bianchi, presidente Donne Imprenditrici Fipe, che ha presentato il progetto #sicurezzavera.