Innovation Day Acea: Caparvi, “Terni polo per energia green. Con progetto TER abbattuta emissione CO2”

Giugno 1, 2022

Your browser does not support the video tag.

“Terni è diventato un polo attrattivo per il gruppo ACEA per declinare l’innovazione da tutti i punti di vista. Siamo partiti con un progetto interessante, assieme all’amministrazione comunale, nel solco della smart city. Abbiamo implementato un progetto chiamato TER con una infrastruttura di ricarica di veicoli elettrici, facendo raggiungere la città gli obiettivi 2020-2030 con largo anticipo”. Così il CEO di Umbria Energy, Laura Caparvi, a margine dell’iniziativa inaugurale dell’Innovation Tour che si è tenuta a Terni e che si svolgerà anche a Napoli e a Roma. “Con l’installazione di queste colonnine di ricarica elettrica di ultima generazione, oggi abbiamo un servizio apprezzato dai clienti e abbiamo avuto una riduzione di CO2 per un totale di 25mila tonnellate”, ha continuato.