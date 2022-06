Innovation Day Acea: Gola, “Iniziamo tour da Terni perché laboratorio di innovazione e business”

Giugno 1, 2022

“E’ importante la nostra scelta di non fare l’innovation day solo a Roma, ma partendo dai territori di riferimento. Per noi Terni è centrale perché è una specie di laboratorio di innovazione e di lanci di nuovi business. Qui abbiamo installato una completa copertura per la città di infrastrutture per la ricarica della mobilità elettrica. In tutte le tappe parleremo di innovazione con temi diversi mantenendo sempre una particolare attenzione al connubio tra innovazione e sostenibilità”. Così il CEO di Acea, Giuseppe Gola, a margine dell’iniziativa inaugurale dell’Innovation Tour che si è tenuta a Terni e che si svolgerà anche a Napoli e a Roma. “Per noi è fondamentale coinvolgere il territorio e quindi non avere solamente un approccio istituzionale. Coinvolgere le scuole è sempre un momento molto importante”, ha continuato.