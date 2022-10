Innovation Hub: Massolo (Atlantia), “Innovazione e sostenibilità non sono slogan, ma si devono realizzare nelle aziende”

Ottobre 17, 2022

“Innovazione e sostenibilità non possono essere soltanto degli slogan, ma devono essere qualcosa che si realizza nella quotidianità delle aziende. In Atlantia abbiamo fatto passi in avanti”. Così il Presidente di Atlantia, Giampiero Massolo, a margine dell’evento “Innovation Hub” l’acceleratore europeo di startup nel cuore di un aeroporto, tenutosi presso il Terminal 1 dell’aeroporto Leonardo da Vinci di Fiumicino. “Questo è un processo che deve continuare e si deve basare sulle migliori risorse del nostro Paese e non solo”, ha concluso.