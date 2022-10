Innovation Hub: Troncone (Adr), “Spazio dove immaginare aeroporto del futuro”

Ottobre 17, 2022

“L’Innovation Hub è uno spazio dove si immagina come sarà l’aeroporto del futuro. Questo rimarrà e sarà un punto di partenza dove coltiveremo le nostre innovazioni”. Lo ha detto l’Amministratore Delegato di Aeroporti di Roma, Marco Troncone, a margine dell’evento “Innovation Hub” l’acceleratore europeo di startup nel cuore di un aeroporto, tenutosi presso il Terminal 1 dell’aeroporto Leonardo da Vinci di Fiumicino. “Dobbiamo immaginare nuovi servizi che migliorano la vita dei nostri passeggeri”, ha concluso.