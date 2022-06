Innovation Tour, Tra innovazione e sostenibilità per le smart cities del futuro. A Terni la prima tappa dell’evento organizzato da Acea

Giugno 1, 2022

L’Innovation Tour 2022 di ACEA ha preso via a Terni presso la sede di Confindustria. Una tre giorni di incontri organizzati per discutere di innovazione e sostenibilità per le smart cities del futuro. Per la prima volta, l’annuale giornata che il gruppo ACEA dedica a questi temi, è stato diviso in tre tappe che vanno dall’Umbria a Roma, passando per Napoli. Con questi tre eventi, l’azienda vuole promuovere un confronto tra esperti del settore, istituzioni, imprese e start up, per illustrare i nuovi scenari e le nuove sfide del futuro. Lo slogan utilizzato è stato “Persone, Territori e Investimento” per evidenziare l’importanza dell’innovazione che parte dalle proposte delle persone e dei territori. All’evento hanno presenziato, oltre a numerosi esponenti politici locali e del settore, gli studenti dell’Istituto Tecnico Tecnologico Allievi-Sangallo. Nel corso dalla prima giornata tenutasi a Terni è stata premiata la start up TechBricks. Questa ora potrà ora godere dell’opportunità di fare una sperimentazione con ACEA.