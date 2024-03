Innovazione: Badiali (Cciaa Firenze), ‘Vogliamo Camera di commercio al passo con i tempi e sfidante’

27 Marzo 2024

Your browser does not support the video tag.

“Vogliamo tenere la camera di commercio al passo con i tempi e sfidante nei confronti del sistema imprenditoriale locale e nazionale. Da un evento come questo, contiamo di avere i primi input per portare un’innovazione nei processi interni ed esterni e un’ottimizzazione nella raccolta dei dati”. Così Carlo Badiali, responsabile doppia transizione ecologica e digitale Camera di commercio Firenze, a margine dell’Innovation Day con il quale si è conclusa la prima fase della Call for Data-Driven Innovation, l’iniziativa rivolta alle start-up e Pmi innovative, lanciata a gennaio da Unioncamere e InfoCamere in collaborazione con The Doers, società di consulenza di Digital Magics, che coinvolge le Camere di Commercio di Firenze, Messina, Milano, Padova e Torino.