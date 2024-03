Innovazione: Caputo (PoliTo), ‘Camere di commercio cerniera tra pubblico e privato’

27 Marzo 2024

“Le Camere di commercio sono la cerniera tra mondo pubblico e mondo privato e quindi un’attività di open innovation per un mondo che va ad accogliere la sfida della transizione digitale ad accompagnare tutte le nostre aziende è molto importante. Il mondo camerale, tramite Infocamere, aveva già nel passato fatto un salto nel mondo dell’open Innovation, andando a investire nella ricerca di start up in grado di portare soluzioni innovative per rispondere ai bisogni dei suoi associati”. Con queste dichiarazioni, Barbara Caputo, Docente di Ingegneria informatica al Politecnico di Torino ed esperta di AI, è intervenuta in occasione dell’Innovation Day con il quale si è conclusa la prima fase della Call for Data-Driven Innovation, l’iniziativa rivolta alle start-up e Pmi innovative, lanciata a gennaio da Unioncamere e InfoCamere in collaborazione con The Doers, società di consulenza di Digital Magics, che coinvolge le Camere di Commercio di Firenze, Messina, Milano, Padova e Torino.