Dicembre 3, 2022

Nasce a Bari il primo Digital Solutions Center(DSC) di Pirelli, il primo centro di sviluppo interamente dedicato alla innovazione digitale.

Obiettivo: arricchire le competenze interne sulle aree più strategiche della multinazionale.

50 assunzioni entro il 2025.

Tronchetti Provera: ” Volevamo creare un luogo in cui nuove risorse e giovani talenti contribuissero alla trasformazione digitale di Pirelli”.