Dicembre 2, 2022

Giovedì 01 dicembre è stata presentata a Roma la nuova ricerca internazionale dell’International Corporate Communication Hub, prodotta dal partner scientifico Università IULM dal titolo “Etica dell’Intelligenza Artificiale: una sfida contemporanea”. L’evento è stato un momento di confronto tra stakeholder istituzionali, top manager e accademici per approfondire il tema dell’Intelligenza Artificiale (IA).