Giugno 6, 2023

Your browser does not support the video tag.

Martedì 6 giugno si è tenuta a Milano la II edizione del Rapporto dell’Osservatorio su Innovazione e Digitale, “Giovani, innovazione e transizione digitale” promosso da ANGI (Associazione Nazionale Giovani Innovatori) Ricerche in collaborazione con Lab21.01. A margine è intervenuto il presidente dell’Associazione Gabriele Ferrieri.