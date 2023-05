Maggio 18, 2023

Era presente anche Giorgio Ventre, direttore scientifico Apple Developer Academy, università Federico II di Napoli, all’evento di presentazione di “Road – Rome Advanced District”, il primo distretto di innovazione tecnologica dedicato alle nuove filiere energetiche e aperto a collaborazioni di ricerca industriale applicata in sinergia con il mondo della ricerca e dell’università. Ventre ha sottolineato l’importanza che un distretto tecnologico come Road può avere per il sistema Paese.