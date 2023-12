INPS: 125 anni di impegno per il Valore Pubblico

Dicembre 1, 2023

L’INPS conclude con orgoglio le celebrazioni del suo 125° anniversario, un viaggio attraverso la storia che ha avuto inizio nel lontano 1898 e continua a proiettarci verso il futuro. Questo percorso di professionalità e crescita rappresenta una sfida personale trasformata in un obiettivo comune di valore al servizio del Paese.

L’Inps vive un momento di slancio riformista in cui il cittadino è al centro del valore pubblico. Ora, la sfida principale è adottare in modo sistematico un nuovo approccio alla creazione di valore che riesamini l’intero processo di produzione in un’ottica di partecipazione reciproca tra l’INPS e gli utenti. Questo implica la condivisione di risorse, responsabilità e risultati per perseguire il bene comune.