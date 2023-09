Settembre 14, 2023

Secondo l’Inps a fine 2022 i pensionati in Italia erano circa 16,1 milioni, di cui 7,8 milioni di maschi e 8,3 milioni di femmine. L’importo lordo delle pensioni complessivamente erogate è di 322 miliardi di euro. Nel rapporto emerge che gli uomini, pur essendo il 48% del totale, concentrano il 56% della spesa.