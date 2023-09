Inps, alla Camera dei Deputati la presentazione del Rapporto Annuale 2023

Settembre 14, 2023

Your browser does not support the video tag.

I pensionati maschi che appartengono al quintile di reddito più alto hanno una speranza di vita a 67 anni di circa 2,6 anni superiore rispetto ai pensionati che appartengono al primo quintile di reddito, quello più basso.

E’ quanto emerge dal XXII Rapporto annuale Inps, presentato alla Camera dei deputati dalla neo commissaria Micaela Gelera e dalla Ministra del Lavoro Marina Calderone.

Nel rapporto si evidenzia inoltre come Il tasso di occupazione in Italia sia attualmente al 61%, un massimo storico in precedenza mai raggiunto.