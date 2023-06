Giugno 8, 2023

I datori di lavoro che assumono a tempo pieno o indeterminato disoccupati che in precedenza percepivano la Naspi potranno ricevere ogni mese il 20% della stessa indennità. Il contributo potrà essere erogato per un periodo massimo di 24 mesi. No al beneficio, invece, se l’azienda che assume ha gli stessi assetti societari dell’azienda che ha licenziato il lavoratore.