Inps, Lauria: “Con ‘Punto Utente Evoluto’ possibilità di scambiare documentazione online”

Novembre 24, 2022

Le azioni di welfare in Italia vengono attuate con una moltitudine di strumenti diversi tra loro. Determinare l’efficacia delle azioni generate da tali strumenti, oggi, appare difficile e non sempre si hanno risultati chiari e completamente esaustivi. Per questo motivo Inps, nella giornata di giovedì 24 novembre ha presentato diversi progetti legati a inclusività e interoperabilità. Per facilitare la vita del cittadino, come spiegato da Rocco Lauria, direttore centrale organizzazione e comunicazione interna di Inps, c’è ‘Punto Utente Evoluto’.