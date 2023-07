Inqua2023, Bernini: “Inziativa fondamentale per rendere ricerca visibile e tangibile”

Luglio 17, 2023

“Iniziative come Inqua2023 sono fondamentali per rendere scienza e ricerca visibili e tangibili: tutto quello che si fa nella ricerca è destinato a ricadere sulla nostra vita: sulle nostre case, sulle nostre cure. Tutti sappiano che i ricercatori sono coloro che lavorano per far avanzare il benessere del genere umano.” Ha dichiarato la Ministra dell’Università e della Ricerca a margine dell’inaugurazione del XXI Congresso di INQUA avvenuta questa mattina nell’Aula Magna dell’Università Sapienza di Roma.