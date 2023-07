Inqua2023, Sadori: “ Italia ha ruolo leader negli studi del quaternario dal secolo scorso”

Luglio 17, 2023

“Avere Inqua qui in Italia è stato un grande successo, non solo per Sapienza ma per tutta la comunità scientifica nazionale. Qui sono riuniti oltre 3000 partecipanti da oltre 103 Paesi del mondo con oltre 200 sessioni. In questi giorni si parlerà di passato, che per un geologo è recente, si parlerà di come possiamo imparare la lezione del passato per comprendere il presente e cosa sta succedendo attualmente e predire dove stiamo andando. La comunità scientifica nazionale ha avuto un grande riconoscimento, come ha detto il prof. Chiocci noi siamo saliti sulle spalle dei giganti. L’Italia ha un ruolo leader negli studi del quaternario dal secolo scorso. Noi riniziamo dopo la pandemia, siamo orgogliosi e certi che le nostre iniziative saranno divulgate.” Ha dichiarato la vice presidente di Inqua, e professoressa del dipartimento di biologia ambientale della Sapienza Laura Sadori, a margine dell’inaugurazione del XXI Congresso di INQUA avvenuta questa mattina nell’Aula Magna dell’Università Sapienza di Roma.