Inqua2023, Zerboni (Unimi): “Inaugurata nuova rivista scientifica, obiettivo studiare relazione uomo e ambiente”

Luglio 17, 2023

“Abbiamo lanciato oggi una nuova rivista scientifica, Quaternary Environments and Humans, con il patrocinio di Inqua, ha lo scopo di studiare la relazione tra l’uomo, l’ambiente e i cambiamenti climatici nel corso del quaternario. È molto importante per avere elementi e capire come sta cambiando il clima, qual è il contributo dell’uomo e per avere suggerimenti su come adattarsi e mitigare il rischi ambientali.” Ha dichiarato Andrea Zerboni, capo redattore di Quaternary Environments and Humans e professore dell’Università Statale di Milano a margine dell’inaugurazione del XXI Congresso di INQUA avvenuta questa mattina nell’Aula Magna dell’Università Sapienza di Roma.