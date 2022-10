Settembre 29, 2022

E’ stato portato nel carcere napoletano di Poggioreale il 54enne collaboratore scolastico sottoposto a provvedimento di fermo emesso dalla Procura di Napoli Nord in quanto gravemente indiziato dell’omicidio di Marcello Toscano, professore 64enne trovato morto martedì sera nel cortile della scuola media “Marino Guarano” di Melito (Napoli).