Giugno 22, 2022

Il presidente della Camera Roberto Fico ha annunciato il Aula alla Camera la costituzione del gruppo Insieme per il Futuro, la nuova componente che fa capo a Luigi Di Maio e di cui fanno parte tutti i deputati che hanno lasciato il Movimento Cinque Stelle. E’ l’ultimo epilogo degli attriti con Giuseppe Conte sul posizionamento di M5S nei confronti della guerra in Ucraina.