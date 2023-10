Ottobre 26, 2023

La proliferazione di immagini di abusi sessuali su minori su Internet potrebbe aggravarsi se non si fa qualcosa per controllare gli strumenti di intelligenza artificiale che generano foto “deepfake”. A lanciare l’allarme è stata la Internet Watch Foundation (IWF) con sede nel Regno Unito che ha dichiarato di aver trovato online quasi 3.000 immagini di abusi create dall’IA in violazione della legge locale.