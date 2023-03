Marzo 6, 2023

Your browser does not support the video tag.

La Roma ha battuto la Juventus per 1-0 nel match valido per la 25esima giornata della Serie A 2022-2023. Un successo che permette ai giallorossi di salire a 47 punti e affiancare il Milan al quarto posto agganciando la Lazio. L’Inter ha battuto il Lecce 2-0, conquistando il secondo posto solitario in classifica. In programma stasera gli ultimi posticipi: Sassuolo-Cremonese e Torino-Bologna.