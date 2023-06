Maggio 31, 2023

Dopo tre anni dall’avvio dell’intesa tra Anci (Associazione Nazionale Comuni Italiani) e Coripet (Consorzio volontario per riciclo del PET) per la creazione di una banca dati a garanzia di un monitoraggio trasparente dell’andamento delle raccolte degli imballaggi in Pet, sono stati presentati mercoledì 31 maggio a Roma, i risultati di gestione 2020-2023.