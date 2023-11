Intrattenimento: Spotify, Wrapped 2023 è la colonna sonora di quest’anno

Novembre 29, 2023

Spotify lancia Wrapped 2023 e svela gli artisti, gli album, le canzoni e le playlist più ascoltate dai suoi oltre 574 milioni di utenti.

A partire dal 27 dicembre è disponibile anche l’esperienza personalizzata in app, grazie alla quale ciascuno può vedere – e condividere tramite i canali social – la musica e i podcast che più ha ascoltato e amato nel corso del 2023.