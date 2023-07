Luglio 13, 2023

La scuola italiana risente ancora degli effetti delle chiusure dovute al Covid. E’ quanto emerge dalle prove Invalsi che hanno coinvolto oltre 2 milioni e mezzo di studenti. La fotografia scattata conferma come anche quest’anno uno studente su due esce dalle superiori con competenze inadeguate in italiano, matematica e inglese. Alle medie, in alcune regioni del Mezzogiorno, solo 1 ragazzo su due comprende quello che legge. La dispersione implicita in miglioramento