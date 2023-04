Aprile 13, 2023

Prato (Biogen Italia), nato nel 2014 è un luogo di condivisione di esperienze e storie di vita con la sclerosi multipla. Il progetto segue le esigenze delle persone e spero che possa continuare ad essere in futuro un punto di riferimento per un supporto reciproco della comunità Sm.