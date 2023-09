Settembre 28, 2023

Your browser does not support the video tag.

“Non dobbiamo mai dimenticare che ciascuno di noi è responsabile della propria salute. La prevenzione deve essere fatta da tutti, anche da chi è in buona salute”.

Sono le parole di Emanuela Folco, presidente Fondazione Italiana per il Cuore (FIPC), a margine dell’incontro organizzato da Sanofi mercoledì 27 settembre a Milano, “Agire prima contro il colesterolo: quanto conta il fattore tempo per proteggersi dai rischi cardiovascolari”.