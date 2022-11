Novembre 7, 2022

Your browser does not support the video tag.

La condanna alla pena di morte per chi partecipa alle proteste scoppiate in Iran dopo la morte del Mahsa Amini è stata chiesta da un gruppo di 227 parlamentari che definiscono i dimostranti “nemici di Dio”. Nel comunicato diffuso dai parlamentari guidati da Ahmad Amirabadi Farahani si afferma che “gli Stati Uniti ed altri nemici hanno istigato e organizzato” le proteste, con “il finanziamento e l’invio di armi” ai dimostranti.