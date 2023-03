Marzo 15, 2023

Your browser does not support the video tag.

Da quando Masha Amini è stata uccisa dalla “polizia morale” iraniana, un fiume di proteste imperversa tra le strade di Teheran e di tutto l’Iran. Una rivolta repressa nel sangue dal regime islamico. Amnesty International non resta a guardare e lancia un appello per sostenere chi si batte per un ideale di libertà e giustizia