Dicembre 4, 2022

L’Iran annuncia l’abolizione della polizia morale, una decisione che arriva dopo le proteste che stanno interessando da mesi il Paese in seguito alla morte di Masha Amini. La magistratura tuttavia continuerà a vigilare sul rispetto dei valori tradizionali islamici, a cominciare dall’abbigliamento femminile. Il Parlamento iraniano sta intanto lavorando a una modifica della legge sull’obbligo del velo.