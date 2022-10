Ottobre 4, 2022

Farnesina è al lavoro per liberare Alessia Piperno, la ragazza italiana arrestata in Iran nei giorni scorsi. Il motivo scatenante del fermo potrebbe essere un post sulla protesta che in questi giorni sta attraversando i Paese. Si punta sull’espulsione, che avrebbe tempi più brevi del processo.