Iran, terzo mese di proteste: almeno 342 morti

Novembre 18, 2022

Your browser does not support the video tag.

In Iran continuano le proteste, giunte ormai al terzo mese. Sono almeno 342 le persone uccise, tra queste 43 sono bambini. E’ il bilancio fornito dall’Ong per i diritti umani Iran Human Rights. Finora, secondo stime dell’Onu, sarebbero 14mila gli arresti.

Secondo Teheran Israele e l’Occidente stanno cercando di fomentare la guerra civile nella Repubblica islamica. “

Le proteste erano cominciate a metà settembre in seguito alla morte in carcere di Mahsa Amini: la giovane era stata arrestata per aver indossato in maniera scorretta il velo islamico. Da allora, i manifestanti non si sono più fermati, nonostante la durissima repressione.